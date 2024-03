„Start in den Frühling“: Märkte locken nach Mayen

Halbfasten-Krammarkt auf dem Marktplatz und verkaufsoffener Sonntag in Mayen. Mit diesem Auftakt ins Marktjahr lockt die MY-Gemeinschaft wieder zahlreiche Besucher zum Frühlingsanfang in ihre Stadt.

Das Marktjahr in Mayen startet am Dienstag, 5. März, mit dem Halbfasten-Krammarkt in der Innenstadt und endet am 10. März mit einem verkaufsoffenen Sonntag der MY-Gemeinschaft mit geänderten Öffnungszeiten, teilt die Stadt mit.

Der Halbfasten-Krammarkt auf dem Marktplatz bietet unter anderem ein kleines Riesenrad, Dosenwerfen, Kinderkarussells sowie Imbiss- und Süßwarengeschäfte. Für den „Start in den Frühling“ lädt die MY-Gemeinschaft für Sonntag, 10. März alle Besucher zum gemütlichen Treiben in die Innenstadt ein. In diesem Jahr sind die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Die MY-Gemeinschaft werde wieder Tausende bunt blühender Zwiebelpflanzen verteilen. Zudem werde ein „Flaniertheater“ mit dem Nostalgie-Walkact durch die Innenstadt ziehen und an verschiedenen Punkten insgesamt drei Shows von jeweils circa 45 Minuten darstellen.