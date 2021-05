Starke Frauen beeindrucken mit ihren Biografien: Transaktivistin Julia Monro und Schreinerin Britta Müller zu Gast bei Talkrunde der Frauenunion

Zwei Frauen mit außergewöhnlichen Biografien standen bei der jüngsten Online-Talkrunde der Frauenunion im CDU-Kreisverband Mayen-Koblenz im Mittelpunkt des Interesses: Die gebürtige Andernacherin Julia Monro kämpft für die Rechte von Transmenschen, während die Ausbilderin in der Jugendhilfeeinrichtung Bernhardshof in Mayen, Britta Müller, sich als Schreinerin seit 35 Jahren in einer Männerdomäne behauptet. Die langjährige Vorsitzende Hedi Thelen hatte gemeinsam mit der Andernacher Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil und der neuen CDU-Landtagsabgeordneten aus Plaidt, Anette Moesta, zu der Talkrunde eingeladen.