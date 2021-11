Nach 37 Jahren trennen sich die Stadtwerke Andernach im Dezember mit einem lachenden und einem weinenden Auge vom Stadtlinienbusverkehr. Mit einem lachenden Auge, weil, so sagt Geschäftsführer Lars Hörnig, der Busverkehr bei den Verkehrsbetrieben Rhein-Eifel-Mosel (VREM) in Zukunft in guten Händen sei.