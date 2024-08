Stadtspitze komplett: Erich Krämer zum Bürgermeister von Münstermaifeld ernannt

Anzeige

Laut der Pressemitteilung von Pro Münstermaifeld stand viel auf der Tagesordnung. Die Ratsmitglieder wurden verpflichtet und die ehrenamtlichen Beigeordneten einstimmig vom Rat gewählt. Das Amt des Ersten Beigeordneten übernimmt Michael Büchel-Schwaab (Pro Münstermaifeld). Sven Koch (SPD) nimmt den Platz des Zweiten Beigeordneten ein, Claudia Scholl (CDU) das Amt der Dritten Beigeordneten.

Ausschüsse reibungslos besetzt

Pro Münstermaifeld nimmt seine Arbeit mit vielen neuen Gesichtern und einer verjüngten Mannschaft auf. Das jüngste Stadtratsmitglied ist die 23-jährige Anna-Lena Gilles. Die Besetzung der Ausschüsse lief reibungslos ab, alle Mitglieder wurden einstimmig gewählt. Pro Münstermaifeld stellte den dritten Ausschussplatz der FDP-Fraktion zur Verfügung, was positiv vom Rat aufgenommen wurde.

Das sind die Ortsvorsteher

Auch in den Ortsteilen stand zum Teil ein Wechsel der Ortsvorsteher an. Thomas Scharbach ist neuer Ortsvorsteher in Lasserg, in Küttig ist es Jens Tetzlaff. In Metternich wurde Uwe Kraus im Amt bestätigt, in Mörz Andrej Kühn und in Keldung Klaus Müller.