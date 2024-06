Stadtspaziergang: Auf jüdischen Spuren durch Andernach

Anzeige

Treffpunkt für den rund zweistündigen Spaziergang ist am Samstag, 22. Juni, 10 Uhr, vor dem Kurfürst-Salentin-Gymnasium. Im Mariendom endet die Veranstaltung. „Auch in Andernach haben über viele Jahrhunderte hinweg Juden gelebt“, erklären die Veranstalter. „Heute zeugt jedoch nur noch wenig davon. Daher wollen wir uns aufmachen, jüdische Spuren bewusst wahrnehmen und so zu einer lebendigen Erinnerung beitragen“. Dr. Paul Petzel begleitet die Teilnehmer. Er ist durch jahrelange Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte in Andernach ein ausgewiesener Experte und hat zudem den Spiegelcontainer Ecke Obere Wallstraße/Hochstraße. red