Mayen

Mayen sagt Ja zu den Burgfestspielen. Die Spielzeit 2021 soll über die Bühne gehen – auch wenn es wegen der Corona-Pandemie zu Einschränkungen kommen könnte. Dafür ist die Stadt bereit, doppelt so viel Geld auszugeben wie ursprünglich geplant. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, für das Theaterfestival eine Zuwendung von gut einer halben Million Euro in den Haushalt einzustellen. Auch das Publikum muss im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets werden teurer.