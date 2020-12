Polch

Mit großer Geschlossenheit hat der Stadtrat von Polch in seiner jüngsten Sitzung wichtige Weichen gestellt. Ausgelöst wurden die Entscheidungen durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, die angeregt hatte, einen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) anzulegen. Polch soll zukünftig als ein Knotenpunkt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fungieren. Der ZOB war zunächst im Umfeld der Maifeldhalle und in der Nähe zu den benachbarten Schulen geplant. Man konzentrierte die Überlegungen auf den Parkplatz an der Maifeldhalle und sah zunächst keine Alternativen.