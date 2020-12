Andernach

Wird es in Andernach bald eine Art Freizeitpark geben, der von heimischen Schaustellern betrieben wird? Einen entsprechenden Antrag hat die CDU-Fraktion gestellt. Und damit beschäftigt sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 3. September, 18 Uhr, in der Mittelrheinhalle.