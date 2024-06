Plus Kreis MYK

Stadtradeln für den Klimaschutz: Kampagne im Kreis MYK startet in diesem Jahr am 9. Juni

i Zahlreiche Gemeinden im Kreis Mayen-Koblenz beteiligen sich in diesem Jahr an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 600 Radfahrer im Kreis Mayen-Koblenz an der Aktion Stadtradeln teil. In diesem Jahr läuft die Kampagne vom 9. bis 29. Juni und der Kreis ist wieder mit von der Partie, genauso wie die Städte Andernach, Bendorf und Mendig sowie die Verbandsgemeinden Weißenthurm, Pellenz und Vallendar. Dies teilt der Kreis in einer Ankündigung mit.