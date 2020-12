Andernach

Das Stadtorchester darf in der Coronakrise noch nicht wie gewohnt musizieren und auftreten. Seit mehreren Wochen stehen deshalb der Landtagsabgeordnete Marc Ruland, Oberbürgermeister Achim Hütten sowie Musikdirektor Bertram Kleis und der Vorsitzende des Orchesters, Volker Montermann, in engem Austausch miteinander. Darüber informiert der Landtagsabgeordnete Ruland in einer Pressemitteilung.