Stadtorchester Mayen verabschiedet Michael Fuxius: David Rodriguez ist neuer Musikdirektor

Anzeige

Neben der Ausbildung zum Organisten und Kirchenmusiker ist Michael Fuxius auch Diplom-Musiklehrer für Chorleitung, Klavier und Orchester. Zudem leitete er mehrere Laienchöre. In den 14 Jahren seines Dirigats spielte das städtische Orchester viele Konzerte, zum Teil auch gemeinsam mit Chören, in Mayen und der Umgebung. In sehr guter Erinnerung ist dabei unter anderem das Konzert im Rahmen der 725-Jahr-Feiern der Stadt Mayen geblieben, bei dem faszinierende Filmmusiken erklangen.

Spezialgebiet: Violine

Sein Nachfolger David Rodriguez hat sich besonders auf das Instrument Violine und die Kammermusik spezialisiert und wirkte bereits in verschiedenen Orchestern in Madrid und Gran Canaria mit. Zudem ist Rodriguez Lehrer an der Kreismusikschule Mayen-Koblenz und war bereits selbst als Dirigent und Konzertmeister beim städtischen Orchester in Mayen tätig. Das berichtet die Stadtverwaltung Mayen in ihrem Pressetext.

Zu seinen Aufgabengebieten gehört nun unter anderem die Leitung des städtischen Orchesters mit seinen Proben sowie die Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und weiterer öffentlicher Auftritte. Insbesondere soll das Orchester auch bei städtischen Veranstaltungen mitwirken und das Programm bereichern.Er selbst sieht es als seine wichtigste Aufgabe, die Stärken der Orchestermitglieder zu fördern und besonders junge Menschen für die Musik und die Mitwirkung im Orchester zu begeistern und zu gewinnen.

Wünsche des Oberbürgermeisters

„Ich freue mich, David Rodriguez als Leiter des städtischen Orchesters begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen viel Glück, Elan und Freude an ihrer neuen Tätigkeit. Eine Kostprobe durften wir bereits beim 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit unserer tschechischen Partnerstadt Uherské Hradišt? bekommen – ich freue mich auf mehr“, sagte Meid.