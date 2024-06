Mayen

Stadtfest ganz im Zeichen der Biene: Kinder dürfen Kreativität freien Lauf lassen

i Eine Honigbiene, die Nektar auf dem Blütenstängel eines Krokus sammelt. Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa

Die Stadt Mayen veranstaltet am Samstag, 6. Juli, das zweite „Be(e)ats-Festival“, ein Stadtfest ganz im Zeichen der Biene, in diesem Jahr gemeinsam mit dem Kinderfest der MY-Gemeinschaft. Eingeladen sind Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren, mit einem zum Thema passenden Bild an einem Malwettbewerb teilzunehmen.