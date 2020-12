Andernach

Die Stadt Andernach soll grüner und nachhaltiger werden – so beschloss es der Stadtrat, als er im Herbst vergangenen Jahres seine Grünstrategie auf den Weg brachte. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschuss informierte Lutz Kosack vom Stadtplanungsamt nun über aktuelle Entwicklungen in den Tätigkeitsbereichen Umweltschutz und Grünpflege.