Andernach

Das Domjubiläum, das Fest der 1000 Lichter und viele weitere Veranstaltungen in Andernach mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im kommenden Jahr sollen die Andernacher jedoch wieder feiern können und das sogar in einem neuen Rahmen: Unter dem Titel „Andernacher Kultur Sommer“ plant die Stadt ein großes Kulturangebot aus alten und neuen Open-Air-Veranstaltungen.