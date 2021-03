Stadt mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis: Andernach kündigt verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln an

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im Kreis Mayen-Koblenz allgemein an, allerdings sind nicht alle Kommunen gleichermaßen betroffen: Während in der Verbandsgemeinde Vordereifel in den vergangenen sieben Tagen nur wenige positiv getestete Bürger registriert wurden, zogen die Infiziertenzahlen in der Stadt Andernach deutlich an: 106 Menschen sind Stand Montag in Andernach mit Corona infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei über 220. Angesichts dieser dramatischen Entwicklung kündigt die Stadt nun insbesondere rund um die Feiertage verstärkte Kontrollen der geltenden Einschränkungen an.