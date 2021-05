Stadt Mayen appelliert an Hundebesitzer: Anleinpflicht und Kotentsorgung beachten

Die Stadtverwaltung Mayen weist Hundehalter darauf hin, dass sie ihre Hunde innerhalb bebauter Ortslagen an der Leine führen müssen. Außerhalb der Ortschaften – also im Wald oder auf Feldwegen – sind Hunde umgehend und ohne Aufforderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern oder sichtbar werden. Auch in öffentlichen Anlagen ist das Führen des Hundes an der Leine Pflicht. Diese genannten Punkte ergeben sich aus der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mayen. Wer gegen sie verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Die Stadtverwaltung ruft daher dazu auf, Hunde grundsätzlich in der Öffentlichkeit anzuleinen. Hierbei geht es nicht nur darum, Gefährdungen auszuschließen, sondern auch zu verhindern, dass bei anderen Menschen Ängste ausgelöst werden. Verantwortungsbewusste Hundehalter bleiben insbesondere im Wald auf den Wegen und halten ihre Hunde an der Leine, auch aus Rücksicht auf Spaziergänger, Läufer und Walker, sowie Reiter, die Hunden vielleicht mit einem mulmigen Gefühl begegnen.