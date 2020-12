Andernach

In den Bereichen südlich der Andernacher Konrad-Adenauer-Allee herrschte in den vergangenen Jahren rege Bautätigkeit: So entstanden etwa rund um die Einmündung in die Kirchstraße das „Hotel am Römerpark“ der Ehl-Stiftung sowie ein Gebäude mit exklusiven Eigentumswohnungen – beide mit vermeintlich unverbaubarer Sicht auf den Rhein und ins Untere Mittelrheintal. Dass sich am Status quo in den gegenüberliegenden Rheinanlagen, die derzeit deutlich niedriger bebaut sind, etwas ändern könnte, daran dachte niemand.