Plus Andernach Stadion Andernach: Neue Trainingswiese ab Frühjahr 2025 i Greenkeeper Marco Jung hat die Arbeit auf der bisher ungenutzten städtischen Fläche aufgenommen. Ab Frühjahr 2025 soll sie zum Fußballtraining zur Verfügung stehen. Foto: Stadtverwaltung Andernach/Elline Köckritz Die Regenerationsarbeiten für eine neue Trainingswiese haben begonnen. Die Fläche am Stadion Andernach wird Fußballvereinen der Region ab dem kommenden Frühjahr zur Verfügung stehen. Das teilt die Stadt Andernach mit. Lesezeit: 1 Minute

Die Initiative ist eine Antwort auf die knappen Trainingsmöglichkeiten und die steigende Nachfrage nach Fußballtraining für Jungen und Mädchen. „Es freut uns sehr, dass wir die Fußballgemeinschaft in Andernach mit der neuen Trainingswiese unterstützen können“, sagt Oberbürgermeister Christian Greiner. Die Beliebtheit des Fußballs hat in der Region in letzter Zeit kontinuierlich ...