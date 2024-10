Plus Mayen Stabwechsel im Mayener Finanzamt: Sarah Stein übernimmt wohlbestelltes Feld Von Thomas Brost i Gruppenbild mit Herr: Stephan Filtzinger, Präsident des Landesamtes für Steuern, stand ebenso Spalier für die neue Amtsleiterin Sarah Stein (2. von links) und deren Vorgängerin Ulrike Laux (3. von links) wie Landesfinanzministerin Doris Ahnen. Foto: Rico Rossival Großer Bahnhof in Mayen: Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) höchstselbst und mit ihr mehr als 100 Amts- und Würdenträger haben die Leiterin des Finanzamtes, Ulrike Laux, verabschiedet und ihre Nachfolgerin Sarah Stein in feierlichem Rahmen eingeführt. Ein Morgen, der von Dankesreden geprägt war. Und aktuelle Informationen zur Haushaltsplanung des Landes aus Ministerinnenmund preisgab. Lesezeit: 2 Minuten

Oberbürgermeister Dirk Meid flachste, als er den vollen Rathaussaal in Augenschein nahm. „Das bekommen wir hier in Mayen nur hin, wenn die Verwaltung Weiberdonnerstag feiert.“ Die gute Resonanz war auch ein Zeichen der Wertschätzung. Sie habe „immer wieder lobende Worte über das Finanzamt Mayen gehört, und dies in besonderer Weise“, ...