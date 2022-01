Spay

Sprengung eines Geldautomaten in Spay – Polizei bittet um Mithilfe

Erneut wurden in der Region Geldautomaten gesprengt – dieses Mal gleich mehrere in einer Nacht: Sowohl in der Landeshauptstadt Mainz, in Stromberg als auch in Spay erbeuteten die Täter geringe Mengen an Bargeld.