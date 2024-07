Plus Mendig

Sprache ist die Basis für fast alles – Komm-Aktiv“ startet Allgemeinen Integrationskurs in Mendig

i Die Teilnehmer des Allgemeinen Integrationskurses mit ihrem Dozenten Max Kaiser wurden von Achim Grün, Hans Peter Ammel und Jörg Lempertz sowie den Vertretern der „Komm-Aktiv“, Geschäftsführer Werner Schneider (von links), Prokuristin Eva Eisbach und der Verwaltungskraft der Integrationskurse Susanne Weiner, begrüßt. Foto: Stefan Pauly/VG-Verwaltung Mendig/VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly

Die kommunale Beschäftigungsgesellschaft „Komm-Aktiv“ will Menschen so weit qualifizieren, dass sie unabhängig von Sozialleistungen ein selbstständiges Leben in der Gesellschaft führen können. Dabei gilt es für viele Zuwanderer und Flüchtlinge vor allem, die Sprachbarriere zu überwinden. Den Allgemeinen Integrationskurs von Komm-Aktiv in Mendig belegen 17 Personen wohnortnah.