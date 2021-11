Zwei vorentscheidende Hürden hat der Bau einer großen Multifunktionshalle mit dem Schwerpunkt Tennissport genommen. So hat der Sportausschuss des Kreises Mayen-Koblenz einstimmig beschlossen, das rund 3 Millionen Euro teure Projekt im Jahresförderplan 2022 als erstes Projekt zu unterstützen – noch vor Vorhaben in Andernach-Eich (Sanierung Kunstrasen), Löf (Sanierung Kunstrasen) und in Nickenich (Sanierung Tennisplatz).