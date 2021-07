Spielplatz braucht Mitarbeit der Bürger: Monreal setzt auf rege Beteiligung im Neubaugebiet

Drei Stunden lang tagte der Ortsgemeinderat in der Mehrzweckhalle. „Es war die nunmehr dritte öffentliche Sitzung in Präsenz in diesem Jahr“, erklärt Thomas Theisen, der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Monreal. Die Gemeinderatssitzung fand jedoch ohne André Übener statt. Übener hatte sein Ehrenamt nach nur zweijähriger Amtszeit als Ortsbürgermeister vorzeitig mit Ablauf des 30. Juni dieses Jahres niedergelegt. Das Gremium ist jetzt einstimmig dem Vorschlag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Kommunalaufsichtsbehörde gefolgt und hat die Wahl für den neuen Ortsbürgermeister für Sonntag, 26. September, angesetzt – zeitgleich mit der Bundestagswahl.