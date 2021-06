Wehr

Spende für Helfer – Änderung im Corona-Testzentrum in Wehr

Schon seit dem 25. April betreibt der DRK-Ortsverein Wehr an der Römerhalle eine Corona-Teststation. Zehn bis zwölf DRK-Helfer waren seither an jedem Sonntagmorgen im Einsatz, um den Gesundheitsdienst zu leisten. Von Beginn an standen dafür zwei Teststraßen – eine für Autofahrer und eine für Fußgänger – zur Verfügung. In Spitzenzeiten wurden jeweils bis zu 140 Bürger kostenlos getestet.