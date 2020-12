Andernach

Autokinos hatten in den USA der 50er- und 60er-Jahre Kultstatus, auch in Deutschland eröffneten bis in die 70er-Jahre hinein rund 40 Spielstätten – von denen viele inzwischen nicht mehr in Betrieb sind. In Zeiten von Corona erlebt das Autokino nun eine ungeahnte Renaissance: Die Stellplätze der etablierten Einrichtungen in Köln, Stuttgart oder Essen vermelden in Zeiten der Kontaktsperre volle Stellplätze. Die Stadt Düsseldorf hat es sogar ermöglicht, dass ein privater Veranstalter den leer stehenden Messeparkplatz zu einem temporären Autokino umwandeln kann.