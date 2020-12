Mayen

Im Zusammenhang mit der Gründung des Arbeitskreises „Wiedereröffnung der Mayener Geschäftswelt“ gibt es weitere Kritik an Oberbürgermeister Wolfgang Treis. In der vergangenen Woche hatten fünf der sechs Stadtratsfraktionen einen Alleingang des Oberbürgermeisters beklagt. Drüber hinaus wirft die SPD dem OB in einer Pressemitteilung vor, bei der Umsetzung von Vorschlägen aus dem Arbeitskreis das Haushaltsrecht zu umgehen. Wolfgang Treis widerspricht dieser Darstellung.