Nicht nur Peter Weiler vom Wintersportverein Mayen ist glücklich – auch schneehungrige Skifahrer und Rodler haben vorerst allen Grund, sich zu freuen: Am Wochenende hat es vielerorts geschneit, und am Samstag ist oberhalb von Arft an der Skihütte des Wintersportvereins offiziell die Saison eröffnet worden.