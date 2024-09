Spaß für Vierbeiner: Schwimmen für Hunde im Vulkanbad in Mendig

Da fühlt sich nicht nur der Pudel wohl: Zum Ende der Badesaison öffnet das Mendiger Vulkanbad am Montag, 16. September, von 15 bis 19 Uhr seine Türen für Hunde und ihre Besitzer.

Im Vulkanbad heißt es am 16. September „Badespaß für Hunde“.

Im Vulkanbad heißt es am 16. September „Badespaß für Hunde“. Foto: VG Mendig/Pixabay

Anzeige

„Der letzte Tag des offiziellen Badebetriebs ist Sonntag, 15. September. Das Hundeschwimmen ist nur in diesem Jahr möglich, da nach der Schließung das Becken saniert wird. Dann wird das Wasser abgelassen und die Folie im Becken erneuert. In den kommenden Jahren ist ein Hundeschwimmen nicht mehr möglich“, erklärt Stadtbürgermeister Achim Grün. Über allem steht der Spaß für die Vierbeiner. Grün weist darauf hin, dass jeder für seinen Hund selbst verantwortlich ist. Von städtischer Seite besteht ein Haftungsausschluss und kein Versicherungsschutz. Mit René Kremer wird ein erfahrener Hundetrainer am Beckenrand alles im Auge behalten. Die Badegebühr beträgt fünf Euro pro Hund.