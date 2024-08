Plus Kreis MYK

Spannende Einblicke in Traumberuf: Jugendliche können Betriebe austesten

i Sechs Wochen, 18 Unternehmen, unendliche Chancen: Die WFG-Aktion „Wissen was geht!“ verschafft Einblicke in die Berufswelt. Wie hier bei einem Besuch der Firma Niesmann + Bischoff GmbH. Foto: WFG/Jana Wagner

Einblicke in spannende Berufe und Unternehmen in Mayen-Koblenz erhalten, erste Kontakte in die Arbeitswelt knüpfen und sich wertvolles Insiderwissen sowie Tipps von Personalverantwortlichen und Auszubildenden geben lassen, all das ermöglicht die Aktion „Wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG). Noch bis zum 22. August öffnen zahlreiche Unternehmen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ihre Tore für Jugendliche ab 14 Jahren.