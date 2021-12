Es klingt erschreckend. In der Stadt und in der Verbandsgemeinde Mendig sind die Corona- Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. Sowohl der katholische Kindergarten St. Nikolaus als auch die städtische Kita Zauberwald sind nach Aussage von Verbandsgemeindebürgermeister Jörg Lempertz vorübergehend geschlossen.