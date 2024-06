Plus Kreis MYK

Sommerclassics: Weltklassemusiker zu Gast im Kreis Mayen-Koblenz

i Wenn die Band Frankfurt Jazz Trio auf die herausragende Jazzsängerin Eva Mayerhofer und den exzellenten Trompeter Ralf Hesse (Foto drunter) trifft, ist ein Konzerterlebnis der Extraklasse garantiert. Foto: Berthold Schinke

Die vom Landkreis Mayen-Koblenz veranstaltete Konzertreihe Sommerclassics sei seit ihrer Premiere 1998 nicht mehr aus dem kulturellen Programm der Region wegzudenken, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Zu moderaten Preisen begeistern internationale Künstler das Publikum im stimmungsvollen Ambiente der faszinierenden Konzertstätten. Im Juni und Juli stehen wieder drei Veranstaltungen in Andernach, Spay und Bendorf an.