Virneburg

Ihr kleines Eifeldorf plötzlich in der Hand von Terroristen? Dieses beängstigende Gefühl beschäftigte die Virneburger Einwohner am vergangenen Donnerstag. Das war passiert: Etwa gegen 15 Uhr bezieht ein Trupp uniformierter Personen mitten auf der Hauptstraße Stellung. Über den Lautsprecher eines mitgeführten Fahrzeuges zerschneidet eine wiederkehrende Botschaft das Novembergrau: „An die feindlichen Besetzer von Virneburg. Ihr seid massiv in der Unterzahl. Wenn ihr nicht sofort aufgebt und die Waffen niederlegt, werden wir jeden von euch vernichten. Daher: Gebt auf, oder ihr seht eure Familien nie wieder.“