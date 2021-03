Seit seiner Eröffnung ist der Maifeldradweg ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Eine Möglichkeit zur Einkehr bot bislang, auf halber Strecke, der Biergarten am Alten Bahnhof in Polch. Nach der Aufgabe des Betriebs durch den Pächter existiert aktuell jedoch eine gastronomische Lücke. Schließen möchte diese der Krufter Thomas Petzenhauser – allerdings in Ochtendung.