Plus Mayen

So sieht die Besetzung der Ortsbeiräte aus – Die CDU dominiert in Kürrenberg und zieht in Alzheim gleich

i Sascha Flinsch (CDU, rechts) wird vom bisherigen Ortsvorsteher von Kürrenberg, Siegmar Stenner (SPD), zur Wahl beglückwünscht. Foto: Thomas Brost

Zwei neue Ortsvorsteher halten in den vier Stadtteilen von Mayen Einzug: Sascha Flinsch (CDU) in Kürrenberg, Sven Weber (SPD) in Hausen. In Nitztal und Alzheim bleibt alles beim Alten.