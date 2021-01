Sicher statt stylisch: Die meisten Bürger akzeptieren FFP2-Masken

Kreis MYK

Sie sind zwar nicht heiß geliebt und auch die aufgehübschten Exemplare sind nicht wirklich stylisch, doch sie sind allgegenwärtig und werden ständig getragen: gemeint sind die Mund-Nase-Bedeckungen. Mit der Einführung der verschärften Maskenpflicht endete am Sonntag die Ära der selbst genähten Mund-Nase-Bedeckungen. Seit Montag, 25. Januar, müssen in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften, Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie an Haltestellen und Bahnsteigen sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2-Masken getragen werden. Unsere Zeitung hat nachgehört, ob sich Op- oder FFP2- Masken störend auf das Allgemeinbefinden ihrer Nutzer auswirken?