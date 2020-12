Sexueller Missbrauch von Kindern in Pillig: Polizei sucht diesen Mann

Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 09:54 Uhr

Am Sonntag, 26. Juli 2020, kam es gegen 14.45 Uhr in Pillig bei Münstermaifeld zu einem sexuellen Missbrauch von drei Kindern im Alter zwischen elf und zwölf Jahren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nun wird mit einem Phantombild nach dem Mann gesucht.

Der Tatverdächtige befuhr mit einem schwarzen Elektrofahrrad einen Wirtschaftsweg in Pillig, als er die drei Kinder am Wegrand bemerkte. Er verwickelte diese in ein Gespräch und brachte sie dazu, ihm in ein abgelegenes und baufälliges Haus zu folgen. Im Haus entblößte er sich gegenüber den Kindern. Diese reagierten geistesgegenwärtig und konnten aus dem Haus flüchten.

Während der Flucht alarmierte eines der Kinder die Polizei. Die direkt eingeleitete Fahndung mit Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel verlief negativ.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1.75 Meter groß sein. Er trug Brille, einen Drei-Tage-Bart sowie eine knöchellange, schwarze Fahrradhose und ein schwarzes T-Shirt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Der Täter war unterwegs mit einem schwarzen Elektrofahrrad, auf dessen Gepäckträger ein Korb befestigten war.

Hinweise an die Kriminalinspektion Mayen, Tel. 02651/801325