Seniorenbeirat Mayen will sich einmischen: Hans-Peter Siewert wiedergewählt

i Hans-Peter Siewert (rechts) ist von Oberbürgermeister Dirk Meid ins Amt eingeführt worden. Der Seniorenbeirat Mayen existiert seit 31 Jahren. Er ist einer der Ältesten seiner Art im Land. Foto: Thomas Brost

Hans-Peter Siewert bleibt Vorsitzender des Mayener Beirates. In der konstituierenden Sitzung wurde der Hausener mit neun Jastimmen einstimmig im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter konnte indes noch nicht gekürt werden. Der Beirat will sich konstruktiv in die Mayener Stadtpolitik einmischen – mit Hauptaugenmerk auf die Menschen im Rentenalter. Ihm zur Seite steht der Seniorenbeauftragte der Stadt, Tobias Härtling.