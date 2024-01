Plus Polch Selbstorganisiertes Wohnen in Polch: So leben neun Menschen mit Beeinträchtigung zusammen Seit gut einem halben Jahr gibt es die Wohngruppe Plus in Polch. So haben sich die jungen Bewohner bisher eingelebt. Von Eva Hornauer

Der Gemeinschaftsraum ist in den Farben rot-weiß gehalten. An der Wand, neben dem riesigen Fernseher ist die Silhouette der Stadt Köln in schwarz gemalt – die Hausbesitzer sind Fans des 1. FCs. In Köln steht der moderne Neubau aber nicht, sondern in Polch. Zu seinen Bewohnern gehören zwei selbstorganisierte Wohngemeinschaften ...