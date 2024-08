Plus Hausen

Seit sechs Wochen im Amt: Hausen soll sich mit Sven Weber weiterentwickeln

i Hausen soll sich mit Sven Weber weiterentwickeln Foto: Thomas Brost

Er ist einer der wenigen jungen Nachwuchspolitiker in der Kommunalpolitik, war seit mehr als zehn Jahren Ratsmitglied, später fünf Jahre Beigeordneter. Der Wähler hat ihm jetzt das Amt des Hausener Ortsvorstehers anvertraut: Sven Weber. Was hat der 41-jährige Finanzbeamte für die 1800-Einwohner-Gemeinde, dem größten Stadtteil Mayens, in den nächsten fünf Jahren im Sinn?