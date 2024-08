Plus Mayen. „

Sehnsuchtsort in Mayen: Wie war das damals im Sterngarten?

i Das ist der Kern des Mayener Bürgertheaters, das vom 15. September an erste Szenen des neuen Stückes unter dem Titel „Sterngarten“ probt. Premiere für „Sterngarten“ soll der 6. Juli 2025 sein. Foto: Thomas Brost

„Mimimi“: Am Anfang einer Gesangsprobe steht die Stimmübung. Erst mal den Ton treffen, so lautet die Devise. Genau das versuchen sieben gut gelaunte Erwachsene, die sich in der Mayener VereinsMYerei zu einer Probe mit vielen Folgemomenten treffen. Sie haben ein Jahr Zeit für ihren großen Auftritt. Die Rede ist von den Mitgliedern des Bürgertheaters. Es will 2025 den Sterngarten, einen Mayener Sehnsuchtsort, unterhaltsam in Szene setzen.