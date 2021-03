Seelsorge im St.-Elisabeth-Krankenhaus: Mechthild Peters hat ein offenes Ohr für Patienten, Angehörige und insbesondere für die Mitarbeiter

Die verordnete Distanz in der Corona-Pandemie ist für kranke Menschen sowie für deren Angehörige in der ohnehin seit nunmehr einem Jahr angespannten Situation sehr schwierig. Gleichermaßen wichtig ist auch für die Mitarbeiter der Krankenhäuser ein entsprechendes Angebot. Dieses bieten Krankenhausseelsorger. Sie sind eine besondere Stütze und ein wichtiger Teil des Krankenhaussystems. Eine von ihnen ist Mechthild Peters. Ihre Arbeit als katholische Seelsorgerin im Gemeinschaftsklinikum St. Elisabeth in Mayen birgt eine große Herausforderung für die 64-jährige in Kirchwald lebende Pastoralreferentin. Dabei ist das Krankenhausbett, wie es zu vermuten wäre, nicht das absolute Zentrum ihrer täglichen Arbeit. Sie führe keine Listen, keine Gesprächsnotizen und auch keine Statistiken, „sondern ich gehe im Krankenhaus spazieren und schaue mir die Menschen an, um mit ihnen in ein völlig ungezwungenes Gespräch zu kommen – und das unabhängig davon, ob sie selbst eher religiös sind oder weniger. Ich möchte ein Stück ihres Lebens teilen.“