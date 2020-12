Schwerer Verkehrsunfall bei Kruft: Sechs Verletzte bei Kollision

Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 10:58 Uhr

Eine 34-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Pellenz war mit ihrem Kleinwagen, in dem sich neben ihr noch ein Erwachsener und zwei Kinder befanden, in Richtung Andernach unterwegs. Laut Polizeiinspektion Andernach überholte sie trotz durchgezogener Linie in einer Kurve ein anderes Fahrzeug. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem sich zwei Personen befanden. Durch den Aufprall wurden alle am Unfall Beteiligten zum Teil erheblich verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße musste in dem Abschnitt für insgesamt drei Stunden gesperrt werden. Bei dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz, da einige Unfallopfer aus den Autos befreit werden mussten. Den Schaden schätzt die Polizei Andernach auf circa 10.000 Euro.