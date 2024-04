Schwerer Verkehrsunfall an Raststätte der A48: Elztal-Nord nach Unfall mit drei Lkw gesperrt

Drei Lkw-Fahrer sind bei einem Unfall an der Raststätte Elztal-Nord schwer verletzt worden. Bei der Einfahrt in die Rastanlage an der A48 krachte ein Lkw in zwei weitere und schob diese zusammen. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr Mayen aus seinem Lkw befreit werden. Die Raststätte musste bis in den Nachmittag gesperrt bleiben. Foto: Jens Weber