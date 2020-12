Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 15:09 Uhr

Plaidt Schwerer Unfall bei Plaidt: Autos stoßen auf der B 256 frontal zusammen Zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw ist es am Donnerstagvormittag auf der B 256 bei Plaidt gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor einer der beiden involvierten Fahrer, der sein Auto in Fahrtrichtung Plaidt steuerte, auf Höhe des Restaurants Truckpoint die Kontrolle über sein Gefährt und krachte zunächst in die rechte Fahrbahnbegrenzung und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr, wo der Zusammenstoß mit einem weiteren Kleinfahrzeug erfolgte.