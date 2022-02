Von Beginn an hielt und hält die Frauenschar der Möhnengesellschaft Beller Jäße das närrische Zepter fest in der Hand. Ihre lokalen Traditionen sind fest verankert und in „normalen Jahren“ aus dem Dorfgeschehen nicht wegzudenken. Aber wegen Corona gibt es erneut keine Normalität, und die Gegenwart ist geprägt von Erinnerungen an die närrische Vergangenheit.