Es bahnt sich ein Schwenk an, was die Finanzierung einer Hochgarage in der Straße „Im Keutel“ in Mayen betrifft: Jedenfalls hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein Verfahren einzuleiten, mit der städtische Flächen im Hombrich und im Keutel an Privatinvestoren verkauft werden können.