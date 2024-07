Kruft

Schweinehund und Giftzwerg am Start: Krufter Bogenschützen laden zu Turnier

i Bogenschützen auf der Jagd Foto: Thomas Frey/dpa (Symbolfoto)/dpa

Das 17. Jagdturnier der Krufter Bogenschützen steht am 10. August an. Um 10 Uhr startet an der Spießbratenhütte die Punktejagd auf dem Korret. Der kilometerlange Parcours mit 23 3-D-Tierfiguren bildet das Kernstück und muss zwei Mal durchlaufen werden.