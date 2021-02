Schutz vor den Fluten: Andernach baut die Schutzwand komplett auf

Eigentlich deutet am Andernacher Rheinufer am Mittwochmittag alles auf eine Entspannung der Hochwasserlage hin: Der Wasserstand sinkt, das ist anhand des angespülten Laubs, welches die Fluten auf den Wiesen und Spazierwegen zurückgelassen haben, deutlich erkennbar. Doch laut der Prognosen des Hochwassermeldezentrums Rhein ist dieser Rückgang nicht von Dauer: Bereits für den Donnerstag sind wieder steigende Pegelstände vorhergesagt. Von den 7,50 Metern am Pegel Andernach, die in der Nacht auf Donnerstag erreicht werden sollen, könnte es dann in den Morgenstunden des Freitags auf deutlich über 8 Meter gehen. Erwartet wird am Scheitelpunkt ein Wasserstand von 8 bis 8,30 Metern, in der 48-Stunden-Vorhersage des Meldezentrum ist sogar von einem möglichen Anstieg der Fluten auf 8,60 Meter die Rede.