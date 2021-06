Schulweg für Kinder soll sicherer werden: Ochtendung erweitert Planung für Raiffeisenplatz

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Ochtendung hat sich erneut mit dem Ausbau der Hauptstraße im Bereich des Raiffeisenplatzes beschäftigt. Die geplante Neugestaltung umfasst den Kreuzungsbereich der Hauptstraße mit Kanalweg und Bismarckstraße bis hin zur Einmündung der Klöppelsgasse. Neu in den Plänen ist die Aufnahme der Bushaltestelle in Richtung Koblenz, die von der Hauptstraße gegenüber der ehemaligen Gaststätte Esch in den Bereich der beiden Pavillons des Raiffeisenplatzes verlegt wird.