Mit dem Programm „Lernort Bauernhof“ hat das Land Rheinland-Pfalz ein außerschulisches Lernangebot auf Bauern- und Winzerhöfen für Schüler aller Klassen- und Schulformen geschaffen. Inzwischen gehören dem Netzwerk 70 Betriebe in fast allen Kreisen an. Neu hinzu gekommen ist jetzt der Hof der Familie Adams, die auf ihren Äckern in Polch Gemüseanbau betreibt.